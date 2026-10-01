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HomenotizieAudio breve di Angelo Carotenuto pubblicato da Repubblica il 1° ottobre 2026

Audio breve di Angelo Carotenuto pubblicato da Repubblica il 1° ottobre 2026

Repubblica ha pubblicato il 1° ottobre 2026 alle 06:55 un audio di Angelo Carotenuto: durata 1 minuto, ascolto riservato agli abbonati premium.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Angelo Carotenuto ha pubblicato su Repubblica un contenuto audio il 1° ottobre 2026 alle 06:55. La registrazione ha una durata di un minuto e l’ascolto è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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