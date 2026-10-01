L’emergenza sul volo FlyDubai riapre il capitolo dei dirottamenti aerei

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30/09/2026 — Perla Di Poppa – Tg1

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L’allarme a bordo di un volo FlyDubai ha riacceso preoccupazioni e ricordi legati agli attentati dell’11 settembre 2001 e alla storia recente dei dirottamenti aerei.

Durante gli attacchi dell’11 settembre i passeggeri del volo United 93 reagirono ai dirottatori e sacrificarono le proprie vite per evitare un’ulteriore strage a Washington. Quell’episodio resta un punto di riferimento nelle riflessioni sulla sicurezza dei cieli.

Negli anni successivi la natura della minaccia è cambiata. Oltre al pericolo di azioni esterne, sono emersi casi in cui il rischio è venuto dall’interno della cabina di pilotaggio: nel 2015 il copilota del volo Germanwings provocò deliberatamente lo schianto del velivolo sulle Alpi.

Alcuni casi restano avvolti da interrogativi. Nel caso dell’Air India, spiegano le ricostruzioni, permangono dubbi su uno spegnimento dei motori. Non tutti gli episodi però sfociano nella tragedia: nel 2014 un dirottamento diretto a Ginevra si risolse senza vittime.

La vicenda del volo FlyDubai inserisce questo nuovo allarme in un quadro di minacce mutate e ricorda quanto la gestione della sicurezza sui voli rimanga una sfida cruciale.