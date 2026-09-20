Gatti spariti, AIDAA: “Chiediamo indagini a tutto campo e presentiamo esposto in procura”

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SEDICO (Belluno). Non si ferma la sparizione dei gatti a Sedico, in provincia di Belluno, dove nelle ultime settimane sono scomparsi numerosi animali, molti dei quali di proprietà. Il numero si avvicina alla trentina.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha inviato questa mattina un esposto alla Procura di Belluno, nel quale si chiede di indagare a tutto campo.

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“Qui si è voluta prendere la scorciatoia e dare la colpa al lupo, ma noi, d’accordo con la nostra responsabile provinciale Anna Carla Sanvido, siamo convinti che occorra indagare anche in altre direzioni”.

“Per questo abbiamo deciso di inviare un esposto alla Procura di Belluno, firmato dal presidente dell’Associazione AIDAA, Lorenzo Croce, corredato della documentazione raccolta in queste settimane, per chiedere indagini verso ipotesi che vanno dal killer seriale fino alla macellazione rituale, senza escludere quella a scopi alimentari e l’avvelenamento seriale”.

“Pensiamo – conclude il comunicato degli animalisti dell’Associazione AIDAA – che la storia di quelle sparizioni sia ancora tutta da scrivere, ma che le indagini debbano essere accurate, e invitiamo i proprietari di gatti a tenere al sicuro i loro mici”.