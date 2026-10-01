Chioggia, 17enne accoltella il padre durante una lite in casa

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Un ragazzo di 17 anni ha ferito il padre con un coltello al termine di una discussione avvenuta nell’abitazione di famiglia a Chioggia. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 1° ottobre, in via Mazzini, nelle vicinanze della scuola primaria Marchetti.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la lite è scoppiata tra le mura domestiche e, in un momento di escalation, il minore ha estratto un coltellino e ha inflitto due colpi al genitore. Le ferite riportate non avrebbero interessato organi vitali né sarebbero risultate profonde, circostanza che ha fatto escludere, allo stato, un rischio immediato per la vita dell’uomo.

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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della locale stazione. Il padre, dopo le prime cure sul posto, ha fatto ricorso alle prestazioni del pronto soccorso; non è escluso che debba essere sottoposto a ulteriori accertamenti da parte del personale medico nei prossimi giorni.



I militari hanno preso in carico sia il ragazzo sia il padre per ricostruire la dinamica dei fatti. Entrambi sono stati accompagnati in caserma a Chioggia per essere interrogati: le indagini mirano a chiarire i motivi che hanno portato alla violenta discussione e il contesto in cui si è consumato l’accoltellamento.



L’arma utilizzata, secondo le prime informazioni, è un coltellino pieghevole che il ragazzo avrebbe impugnato durante la colluttazione. Non sono al momento note altre persone coinvolte nell’episodio né sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sulle condizioni cliniche aggiornate del padre.



L’area di via Mazzini, luogo dell’episodio, si trova in una zona residenziale e nelle vicinanze della scuola Marchetti, con la quale la presenza dell’episodio ha inevitabilmente suscitato attenzione tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze per comporre il quadro investigativo.



Il coinvolgimento di un minorenne impone accertamenti specifici da parte degli investigatori; le autorità locali proseguiranno con gli accertamenti necessari per chiarire responsabilità e dinamica. Al momento gli inquirenti non hanno diffuso ulteriori dettagli relativi a eventuali contestazioni formali o provvedimenti che potranno essere adottati a seguito delle verifiche.