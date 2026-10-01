5 x 1000
HomenotizieEurofighter italiani a Šiauliai: l’Italia guida la sorveglianza aerea Nato nei Paesi...

Eurofighter italiani a Šiauliai: l’Italia guida la sorveglianza aerea Nato nei Paesi baltici

L’Italia guida la missione Nato in Lituania: 160 militari al comando del colonnello Livatino, Eurofighter a Šiauliai per scramble e sorveglianza nei cieli baltici.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Le forze Nato intensificano la sorveglianza nei cieli baltici con una serie di esercitazioni di difesa aerea che vedono impegnati caccia italiani, tedeschi, spagnoli, lettoni e turchi.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

L’Italia ha il comando della missione in Lituania e dispone di 160 militari sotto il comando del colonnello Livatino. Gli assetti italiani operano dalla base di Šiauliai con velivoli Eurofighter.

L’obiettivo principale delle attività è l’addestramento alle procedure di scramble, ossia l’intercettazione rapida di velivoli non identificati o privi di piano di volo. Particolare attenzione viene riservata ai transiti aerei tra Kaliningrad e San Pietroburgo.

LEGGI ANCHE:

I vertici militari sottolineano l’importanza di un approccio integrato per la tutela dello spazio aereo e respingono le accuse relative a presunte violazioni territoriali rivolte verso la Russia. La sorveglianza alleata prosegue quindi a pieno ritmo per garantire la sicurezza sul fianco orientale.

La notizia è stata riportata il 30 settembre 2026 da Tg1.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE