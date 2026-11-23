Un’incertezza sanitaria ha interrotto il concerto di Don Toliver alla Co-op Live Arena di Manchester domenica 22 novembre, quando una sostanza non identificata è stata diffusa tra il pubblico e ha costretto all’evacuazione di oltre 12.000 persone.

L’allarme è scattato poco dopo le 22, verso la fine dello spettacolo, quando alcuni spettatori hanno iniziato a lamentare bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. Negli aggiunti video circolati sui social si vede la folla aprirsi e dirigersi verso le uscite con scene di confusione; in uno dei filmati un partecipante dice: “Non riesco a respirare”, segnalando anche un odore sospetto nell’aria.

Testimoni presenti vicino al punto in cui sarebbe stata sprigionata la sostanza hanno riferito di aver udito un forte boato seguito dalla comparsa di molto fumo all’interno dell’arena. Un’altra spettatrice di 22 anni ha descritto momenti di caos, mentre il personale dell’impianto distribuiva acqua ai presenti; all’esterno sono subito arrivati polizia e ambulanze.

Secondo il North West Ambulance Service oltre 50 persone sono state assistite dai sanitari per irritazioni agli occhi e problemi respiratori; uno spettatore è stato trasferito alla Manchester Royal Infirmary per accertamenti. Non sono stati riportati feriti gravi. Sul posto sono intervenute anche le squadre specializzate nella gestione di sostanze pericolose che hanno effettuato operazioni di decontaminazione precauzionali.

La direzione dell’arena ha sospeso lo spettacolo e invitato il pubblico a uscire con calma; la priorità, ha detto Steph Parker, vicecapo della polizia di Manchester, è stata la sicurezza delle persone presenti, confermando che gli oltre 12.000 spettatori sono stati accompagnati all’esterno in sicurezza. Le autorità hanno chiesto a chi ha partecipato all’evento di rivolgersi a una struttura sanitaria in caso di sintomi successivi.

La gestione della Co-op Live Arena ha dichiarato di collaborare con gli investigatori per chiarire quale sostanza sia stata diffusa e in quali circostanze. Don Toliver, all’anagrafe Caleb Zackery Toliver, era in città per una tappa del suo Nitrous World Tour; la stampa britannica ha ricordato le sue collaborazioni con Travis Scott e il dato di oltre 45 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il tour prevede altre due date a Londra questa settimana.