Kiev ha rivendicato la responsabilità per gli attacchi che hanno colpito due navi al largo del porto di Bengasi, in Libia, ampliando il teatro delle ostilità navali ben oltre le coste ucraine.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato su X che i suoi combattenti hanno impiegato sette droni marini: secondo il suo resoconto la corvetta russa Merkury sarebbe stata affondata e la nave da carico russa MV Angara, utilizzata per il trasporto di armamenti, sarebbe stata colpita.

Le autorità della Libia orientale hanno riferito che, secondo una prima indagine, diversi droni marini sarebbero stati lanciati da basi nella Libia occidentale; almeno quattro droni sarebbero stati intercettati e distrutti, mentre due avrebbero colpito la corvetta. Inizialmente era stato segnalato un incendio in un deposito di munizioni di una base navale, poi chiarito come esplosione a bordo di una nave russa ormeggiata. Immagini satellitari mostrerebbero la nave russa prima e dopo il presunto attacco.

L’amministrazione della Cirenaica ha presentato un reclamo formale all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, chiedendo un’indagine internazionale per verificare la possibile presenza in Libia di personale o strutture militari ucraine e per accertare se siti nella parte occidentale del Paese siano stati utilizzati per preparare e lanciare imbarcazioni-drone cariche di esplosivo. Osama Hammad, a capo del governo della Cirenaica nominato dal Parlamento, ha chiesto all’Ucraina una spiegazione ufficiale.

Secondo l’amministrazione della Libia orientale, la seconda nave colpita — inizialmente non precisata — potrebbe aver battuto bandiera maltese; il ministero della Salute ha reso noto che l’intero equipaggio della mercantile è stato tratto in salvo e riceve cure per ferite lievi. Il governo rivale di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha espresso preoccupazione per i rischi legati al coinvolgimento di porti e strutture civili in attività connesse a conflitti esterni.

Il giornalista Barak Ravid ha riportato che l’azione su Bengasi potrebbe essere stata un attacco a lungo raggio attribuito al Servizio di sicurezza ucraino (SBU), citando una fonte “a conoscenza”. Le autorità locali hanno annunciato l’apertura di un’indagine congiunta con la Russia.

Dalla scena politica italiana, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Baku, ha definito preoccupante l’esplosione della nave russa e ha sottolineato la necessità di evitare che la guerra si estenda nel Mediterraneo, mettendo in guardia sul rischio di destabilizzazione della Libia e sull’importanza di seguire con attenzione la presenza russa nella regione.

Parallelamente, media tedeschi riferiscono che le intelligence occidentali valutano la possibilità che Mosca stia preparando il lancio di un satellite equipaggiato con una testata nucleare, identificato con il nome di Sputnik-S, che secondo i reportage potrebbe essere portato in orbita prima della fine dell’anno. Wdr, Ndr e Sueddeutsche Zeitung riportano che il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e altri esponenti del governo sarebbero stati avvertiti; secondo le valutazioni delle agenzie di intelligence e delle Forze armate tedesche e del Servizio federale di intelligence (Bnd), il sistema sarebbe attualmente in deposito nell’area metropolitana di Mosca e potrebbe diventare operativo in tempi molto rapidi una volta in orbita, rendendo difficili contromisure efficaci.

Intanto in Russia si registrano altre segnalazioni di attacchi con droni. Il governatore della regione di Perm, Dmitry Makhonin, ha scritto su Telegram che un impianto industriale è stato danneggiato durante un attacco di droni e che le forze di difesa aerea e le squadre antincendio stanno rispondendo; fonti non ufficiali indicano come possibile bersaglio la raffineria Lukoil-Permnefteorgsintez, senza per ora seg