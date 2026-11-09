Lite tra ragazzini e un adulto sul treno da Venezia: minore accoltella 34enne

Un minorenne è stato denunciato dopo aver colpito con un coltello un passeggero di 34 anni a bordo di un treno regionale in viaggio da Venezia a Bassano. L’aggressione è avvenuta durante una lite scoppiata tra il gruppo dei ragazzi e la vittima, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine.



L’uomo ha riportato una ferita da taglio al ginocchio e la frattura di un dito della mano. È stato accompagnato al pronto soccorso, dove i medici lo hanno poi dimesso con una prognosi di 45 giorni.



Nel corso dell’ispezione della carrozza gli agenti hanno rinvenuto un coltello da cucina: la lama misura 13 centimetri e presentava evidenti tracce ematiche. L’arma è stata sequestrata e inserita tra gli elementi chiave per le indagini.



Poco dopo l’episodio uno dei giovani coinvolti si è recato all’ospedale di Mirano per curare ferite da taglio e contusioni. Qui i carabinieri lo hanno identificato, contribuendo alla ricostruzione dei fatti.



Le verifiche hanno inoltre mostrato che, nei pressi della stazione di Noale, era scoppiato un diverbio tra la vittima e il gruppo di ragazzi. Le telecamere interne del convoglio hanno fornito immagini decisive per chiarire la dinamica dello scontro.



Dalle registrazioni è emerso che la colluttazione si è intensificata fino allo scambio di spinte. In quel frangente il minorenne avrebbe estratto il coltello e sferrato un fendente contro l’uomo adulto, causandone le lesioni.



La reazione della vittima ha però impedito conseguenze più gravi: l’uomo è riuscito a disarmare l’aggressore e, grazie all’intervento di altri passeggeri, il giovane è stato costretto a lasciare il treno alla fermata di Noale. Con lui sono scesi altri tre coetanei.



Gli accertamenti proseguiti dalla polizia hanno portato alla denuncia del minorenne alla Procura per i Minorenni di Venezia. Parallelamente, è stata inoltrata una segnalazione alla Prefettura per gli aspetti amministrativi previsti dalla normativa.