Un rogo devastante ha colpito nella notte di sabato una fabbrica di caramelle nella provincia di Banten, in Indonesia. La polizia ha reso noto domenica che i soccorritori hanno recuperato resti umani riposti in 24 sacchi per cadaveri, mentre circa 30 persone risultano ancora disperse.

I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per circa 14 ore prima di riuscire a contenerle. Al momento dell’incendio, all’interno dello stabilimento si trovavano circa 300 lavoratori. Dalla struttura sono stati tratti in salvo 29 operai, cinque dei quali sono stati ricoverati in ospedale.

L’Agenzia nazionale per la ricerca e il soccorso ha coordinato le operazioni di recupero dei resti, che non sono riconoscibili a causa dell’intensità dell’incendio. Per questo motivo gli investigatori stanno raccogliendo campioni di Dna dai familiari delle persone scomparse: il processo di identificazione potrebbe richiedere dalle due alle tre settimane.

Lunedì più di 500 addetti ai soccorsi erano ancora impegnati nelle ricerche. Il bilancio definitivo delle vittime resta incerto fino al completamento degli esami scientifici.

Negli ultimi anni l’Indonesia ha registrato una serie di incendi in ambito industriale con conseguenti perdite di vite umane; le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio nella fabbrica di Banten.