Nuove indagini internazionali pongono al centro del dibattito Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, collegandola a contatti con la principale agenzia di intelligence cinese e a un presunto sistema per far arrivare chip Nvidia in Cina aggirando i divieti Usa.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Huang sarebbe rimasta in contatto per oltre un anno con un funzionario dell’intelligence di Pechino. Il periodo in esame comprende la relazione sentimentale segreta che la donna avrebbe intrattenuto con Jensen Huang, l’ex amministratore delegato di Nvidia, dimessosi dopo che le notizie sulla vicenda sono emerse, nonostante l’appoggio politico di Donald Trump.

Un’inchiesta del Financial Times descrive Alice Huang come parte di una rete che avrebbe favorito l’esportazione illegale di chip usati nello sviluppo dell’intelligenza artificiale in Cina. Il lavoro del FT si basa su interviste a più di una dozzina di persone informate e sull’esame di centinaia di documenti societari.

Secondo la ricostruzione del FT, il circuito andava da Nvidia agli utilizzatori finali cinesi passando per partner di cloud computing, magnati dei videogiochi online, trafficanti cambogiani e centinaia di società di comodo. Megaspeed, società offshore con sede a Singapore nata dall’ex filiale di 7Road, è indicata come cliente capace di acquistare chip su larga scala; dietro a questa struttura viene fatto il nome del gruppo cinese Century Huatong.

La mappa delle operazioni si regge, secondo il FT, su tre pilastri: Aivres, la filiale americana di Inspur con sede a San Jose; Megaspeed come grande acquirente regionale; e partner logistici per trasferire fisicamente i chip in Cina. Inspur era stata inserita nella lista nera di Washington nel 2023, mentre la controllata Aivres avrebbe continuato a commerciare con Nvidia.

Nel ruolo di soggetto che agevolava il trasferimento materiale dei chip il FT cita Hu Xiaowei, indicato dalle autorità statunitensi come figura di vertice di un sindacato cambogiano sanzionato per truffe informatiche e riciclaggio, arrestato in Giappone questa estate.

Di fronte alle rivelazioni, Nvidia ha comunicato di aver inserito Megaspeed e una sua controllata nella propria lista di blocco nel 2025 e di aver limitato le vendite ad Aivres. Megaspeed in passato ha difeso la propria attività definendola “legittima e lecita”. Il gruppo Prince, al quale le autorità Usa attribuiscono un ruolo nella rete e per cui Hu sarebbe stato il “numero due”, ha negato di aver mai lavorato per l’azienda.

Alcuni funzionari statunitensi sospettano che Huang potesse essere una spia cinese; Pechino ha respinto queste accuse parlando di diffamazione. Contattata dal Financial Times, Alice Huang non ha rilasciato commenti.

La vicenda ha avuto ripercussioni sulla governance di Nvidia: il Cda ha valutato l’addio di Jensen Huang, e contro il gruppo e il suo ex amministratore delegato è stata avviata una class action legata allo scandalo e alle relazioni con la presunta “spia”.