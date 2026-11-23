Immagini satellitari scattate il 21 e il 22 novembre e diffuse da Reuters rivelano la presenza di una nave russa nel porto di Bengasi prima e dopo un’esplosione che ha gravemente danneggiato l’imbarcazione.

Nelle fotografie del 21 novembre la nave appare ormeggiata accanto a un cargo presso la base navale di Bengasi, nella Libia orientale. Le immagini del giorno successivo mostrano la stessa unità pesantemente danneggiata e parzialmente affondata.

Un’indagine preliminare condotta dal governo libico con base nell’est del Paese attribuisce l’esplosione a un presunto attacco condotto tramite droni. Al momento non risultano rivendicazioni di responsabilità per l’episodio.

Non c’è stata una reazione immediata da parte delle autorità russe in merito all’accaduto.