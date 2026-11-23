Nella notte sono stati segnalati almeno quattro episodi di violenza attribuiti a coloni israeliani in Cisgiordania, con incendi dolosi e scritte minacciose che hanno preso di mira veicoli e proprietà palestinesi.

Gli attacchi si sono concentrati nell’area di Ramallah e nelle colline a sud di Hebron. Tra le località indicate dalle fonti figurano Deir as‑Sudan, al‑Malik (villaggio vicino ad al‑Mughayyir), Deir Abu Mashal nel governatorato di Ramallah e At‑Tuwani nelle colline a sud di Hebron. Riprese diffuse mostrano veicoli e abitazioni di palestinesi dati alle fiamme o oggetto di tentativi di incendio.

Sulla scena sono intervenuti agenti e tecnici della scientifica del distretto di Giudea e Samaria della polizia israeliana, supportati da forze militari, per raccogliere elementi utili alle indagini: la polizia e l’IDF hanno confermato l’apertura di un’inchiesta per individuare i responsabili.

Gadi Eisenkot, leader incaricato di formare un governo, ha descritto gli attacchi come “atti di terrorismo ebraico”, usando il nome biblico della Cisgiordania, e ha attribuito la responsabilità ai gruppi estremisti che appiccano incendi a veicoli e abitazioni. Eisenkot ha avvertito che questi episodi mettono a rischio la stabilità regionale, la sicurezza nazionale e le relazioni estere d’Israele, e ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’attuale governo di destra di Benjamin Netanyahu ha approvato oltre 100 nuovi insediamenti, una politica che, secondo lui, ha portato la zona “sull’orlo dell’anarchia”. Il leader di Yashar ha chiesto che i responsabili vengano arrestati e sottoposti a “sanzioni severe”.

Anche il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha condannato gli atti di vandalismo e gli incendi dolosi compiuti la scorsa notte in alcuni villaggi della Giudea e della Samaria, definendoli contrari ai valori dello Stato e non rappresentativi dei cittadini rispettosi della legge della zona. La sua presa di posizione è stata riportata dai media israeliani.

Le autorità proseguiranno le attività investigative per chiarire modalità e mandanti degli attacchi, mentre emergono richieste politiche di misure più incisive contro gli estremismi che hanno alimentato la spirale di violenza notturna.