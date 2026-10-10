Venezia Ambiente finanzia videocamere contro l’abbandono di rifiuti: 350.000 euro per 45 comuni

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Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha aperto un nuovo bando per sostenere l’installazione di sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio della Città Metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto. A disposizione dei Comuni ci sono 350.000 euro distribuiti nel triennio 2026-2028.



Possono partecipare i 45 Comuni che fanno parte del bacino, a condizione che abbiano già rendicontato i precedenti finanziamenti relativi alla stessa attività. Le spese ammissibili riguardano acquisto, noleggio, installazione e manutenzione degli impianti.



Il bando copre apparecchi di videoregistrazione di qualità, preferibilmente dotati di sensori a infrarossi per garantire immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. I dispositivi dovranno essere resistenti alle intemperie e posizionati in modo da ridurre il rischio di atti vandalici; potranno essere fissi o mobili, alimentati dalla rete o da batterie a lunga durata, idealmente integrate con un kit fotovoltaico.



Saranno altresì finanziabili soluzioni in noleggio, con o senza gestione affidata a terzi. Tra i costi ammessi rientrano anche gli interventi di installazione — come supporti e collegamenti elettrici — la segnaletica che avvisi della presenza delle fototrappole e consulenze per la gestione delle immagini nel rispetto della normativa sulla privacy.



Restano esclusi dal contributo i costi di gestione sostenuti dal personale comunale e gli impianti già finanziati dai precedenti bandi del Consiglio di Bacino o da altri enti pubblici.



L’entità del contributo a disposizione di ciascun Comune è stabilita in base alla fascia di popolazione. Per Comuni fino a 10.000 abitanti è previsto un finanziamento base di 6.000 euro; tra 10.001 e 20.000 abitanti è previsto un contributo di 7.500 euro; per le amministrazioni da 20.001 a 50.000 abitanti il finanziamento base sale a 10.000 euro; per i Comuni con più di 50.001 residenti il contributo è di 24.500 euro. Eventuali risorse residue verranno distribuite proporzionalmente fino all’esaurimento del fondo.



L’iniziativa è inserita nel Piano delle attività 2026-2028 approvato dall’Assemblea di Bacino lo scorso 6 febbraio e finanziato con l’avanzo 2025, applicato con delibera dell’Assemblea del 24 luglio. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la prevenzione degli abbandoni e presidiare le aree ritenute più a rischio o già colpite dal fenomeno.



Claudio Grosso, presidente di Venezia Ambiente e sindaco di Quarto d’Altino, ha ricordato come la lotta agli abbandoni sia anche una questione economica: recuperare rifiuti dispersi comporta costi che ricadono sulle bollette dei cittadini e sulle casse degli enti locali, inclusi quegli amministratori che investono nella raccolta differenziata. Per questo, ha sottolineato, l’ente intende dare un contributo concreto e coordinato al contrasto del fenomeno.



Si tratta del terzo bando promosso da Venezia Ambiente su questo fronte, dopo gli interventi lanciati nel 2019 e nel 2021; un percorso che, nelle intenzioni dell’ente, deve integrarsi con gli obiettivi regionali sul riciclo e sulla riduzione della frazione indifferenziata.



Le domande vanno presentate esclusivamente via PEC da parte dei Comuni del bacino a Venezia Ambiente; la scadenza per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2026.