Nvidia ha riconfermato Jensen Huang al ruolo di amministratore delegato dopo pressioni dell’ex presidente Donald Trump, con la Casa Bianca protagonista del confronto che ha preceduto la decisione.

Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha ammesso di aver “ascoltato i pareri di alti funzionari di governo”, secondo quanto riferito, attribuendo così ufficialmente un ruolo alla consultazione istituzionale nelle scelte dirigenziali.

La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati: il titolo ha recuperato circa mille miliardi di capitalizzazione e il Nasdaq ha chiuso in forte rialzo, segnando un +6,5%.

Nonostante la reazione positiva delle borse, permangono ombre su presunti legami con i servizi segreti cinesi che continuano a preoccupare osservatori e investitori.

Sempre negli Stati Uniti, la società legata all’”amante-spia” è stata inserita nella lista nera del governo statunitense, un altro elemento che contribuisce alla complessità dello scenario attorno a Nvidia e ai suoi ruoli strategici.