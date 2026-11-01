Getta 4 sacchi di rifiuti per strada ma viene scoperto grazie alla tessera-punti del supermercato

Un uomo di 37 anni, di origine rumena, è stato denunciato dopo essere stato sorpreso ad abbandonare quattro sacchi di rifiuti lungo la strada in un’area industriale di Marghera. A tradirlo sono state le immagini di una video-trappola e la tessera fedeltà trovata in uno dei sacchi.



L’intervento è stato condotto dal Nucleo di Polizia Ambientale della Città metropolitana di Venezia. L’azione è frutto di un’attività di monitoraggio mirata, realizzata con l’impiego di una video-trappola mobile posizionata dietro una siepe per cogliere eventuali abbandoni.



Il fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino, un orario che, secondo gli agenti, era spesso scelto per disfarsi illecitamente dei rifiuti nella zona industriale. Le immagini registrate mostrano l’uomo mentre deposita i quattro sacchi in un angolo a bordo strada e poi si allontana rapidamente a bordo della propria auto.



Dall’analisi dei filmati la polizia ha potuto identificare la targa del veicolo. All’interno di uno dei sacchi è stata inoltre rinvenuta la tessera fedeltà di un grande magazzino, elemento che ha permesso di ricostruire con maggiore precisione le generalità del presunto responsabile e la sua residenza, che si trova al di fuori del Comune di Venezia.



Sulla base degli elementi raccolti, il Nucleo di Polizia Ambientale ha quindi deferito l’uomo all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Si tratta di un illecito penale che comporta sanzioni e, come previsto dalla normativa citata dalla polizia, l’obbligo di farsi carico delle spese necessarie alla bonifica del sito interessato.



Sul piano operativo la pulizia dell’area interessata sarà eseguita in tempi brevi con il coinvolgimento di Multiservice Veritas, la società incaricata della gestione e dello smaltimento sul territorio. L’intervento mira a ripristinare il decoro urbano e a rimuovere i materiali abbandonati.



L’indagine locale e le modalità di accertamento adottate testimoniano l’uso di strumenti tecnologici come le video-trappole per contrastare il fenomeno degli scarichi illegali, considerato un problema ricorrente nelle zone industriali. Le immagini acquisite, assieme alla ricerca, hanno fornito prove ritenute sufficienti per risalire all’identità del presunto autore dell’abbandono.