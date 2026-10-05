Vasta frana sulla Tofana di Dentro: chiuso il sentiero della Val Travenanzes

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Una frana di vaste dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio dalle pareti nord della Tofana di Dentro, coinvolgendo la Cengia Paolina e la Val Travenanzes, area attraversata da sentieri frequentati dagli escursionisti. Lo ha comunicato il Soccorso alpino e speleologico del Veneto.



L’evento è avvenuto proprio mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava completando il recupero di una escursionista di 52 anni originaria di Limana. La donna si era infortunata a un ginocchio lungo la normale alla Tofana di Rozes ed è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso mediante un verricello di dieci metri.

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Dopo il recupero la macchina di soccorso è volata all’ospedale Codivilla per trasferire l’infortunata. Al termine dell’operazione l’elicottero ha imbarcato due soccorritori della Guardia di finanza di Cortina e ha effettuato un sorvolo dell’area interessata dalla frana.



Il Sorvolo è però stato limitato dalla presenza di polveri sospese nell’aria: secondo il Soccorso alpino la visibilità ridotta ha impedito all’eliambulanza di avvicinarsi alla zona interessata dalla scarica di detriti.



Il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, ha ordinato la chiusura del sentiero della Val Travenanzes in via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche sulle condizioni statiche del versante e sul rischio di nuove scariche. Con l’ordinanza l’amministrazione intende evitare il passaggio di escursionisti fino a quando non saranno completati sopralluoghi più approfonditi.



«A seguito del controllo con l’elicottero condotto da Vigili del fuoco e Soccorso alpino, sembra che per il momento non ci siano persone coinvolte», ha detto Lorenzi, aggiungendo che ci si augura che la situazione rimanga invariata. Il primo cittadino ha inoltre richiamato la preoccupazione scaturita dall’evento, soprattutto in una fase dell’anno con elevata presenza di turisti.



Anche i Vigili del fuoco, decollati quando la visibilità lo ha consentito, hanno confermato che al momento non risultano persone coinvolte nella frana. Durante le ricognizioni dall’alto i soccorritori hanno osservato scarichi continui di materiale dalla parete, elemento che pesa sulle decisioni di interdizione temporanea dei sentieri.



La frana interessa un settore noto dell’alta montagna ampezzana: la Tofana di Dentro è una delle vette del gruppo a ovest di Cortina e le aree colpite, Cengia Paolina e Val Travenanzes, sono spesso percorse da escursionisti di diversa esperienza.



Le operazioni di sorveglianza e il confronto tra tecnici sono tuttora in corso, con l’obiettivo di valutare l’entità del versante interessato e i margini di rischio residuo. Nel frattempo l’ordinanza comunale mantiene chiuso il tracciato per motivi di sicurezza e tutela dei frequentatori.



Durante la ricognizione dall’alto con l’elicottero, sono stati osservati scarichi continui di materiale.