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Scomparsa Wilma De Angelis: addio alla voce storica della canzone italiana

Annunciata la scomparsa di Wilma De Angelis: cantante e conduttrice milanese, oltre 70 anni di carriera da Sanremo al piccolo schermo.

Marie Jolie
a cura di: Marie Jolie
Wilma De Angelis (Rai)
Wilma De Angelis (Rai)

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Annunciata la scomparsa di Wilma De Angelis, cantante e conduttrice milanese con una carriera che si è sviluppata per oltre settant’anni.

Nata artisticamente negli anni Cinquanta, De Angelis muove i primi passi nei programmi radiofonici, legati al mondo del jazz. In seguito arriva il successo televisivo e le affermazioni al Festival di Sanremo, che la consacrano tra le voci di riferimento del panorama musicale italiano.

Tra i momenti più ricordati della sua carriera c’è il duetto con Mina sul brano “Nessuno”, esibizione che resta uno dei suoi passaggi più celebri.

Alla fine degli anni Settanta De Angelis avvia una nuova fase professionale dedicata alla cucina in televisione: conduce programmi sul tema e pubblica ricettari, consolidando un rapporto duraturo con il pubblico anche in questo ambito.

Apprezzata per la spontaneità e la simpatia, Wilma De Angelis è stata un volto amato da più generazioni, capace di attraversare epoche diverse dello spettacolo italiano.

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