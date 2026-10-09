“The Rainbow Show” porta i grandi musical al Teatro Remondini di Bassano il 13 dicembre

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Domenica 13 dicembre, alle 21, il Teatro Remondini di Bassano del Grappa ospita The Rainbow Show, spettacolo pensato per le famiglie che propone un itinerario nei brani più noti dei musical di Broadway e delle colonne sonore Disney.



La proposta scenica prende le mosse dall’idea di condensare in una serata alcune delle pagine più riconoscibili del teatro musicale e del cinema musicale. Sul palco si alterneranno estratti e momenti tratti dai repertori che hanno segnato la storia dello spettacolo popolare, valorizzati tramite una messa in scena curata nei dettagli.



Il cast è composto da oltre 25 interpreti, una formazione numericamente ampia che permette di riprodurre sul palco ensemble corali, momenti solisti e passaggi coreografici articolati. La presenza di un gruppo così numeroso consente inoltre una gestione dinamica delle scene e dei cambi di atmosfera richiesti dai diversi titoli proposti.



La produzione ha previsto costumi e coreografie studiati per rimandare alle originali ambientazioni dei musical cinematografici. Anche le scenografie sono descritte come fedeli alle opere di riferimento, con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera del teatro musicale in un contesto locale come quello del Remondini.



Le musiche dello spettacolo sono presentate in versioni originali appositamente realizzate per la tournée. Questa scelta punta a mantenere il legame con i brani celebri, pur inserendoli in un impianto sonoro costruito per l’occasione e per l’organico presente in scena.



The Rainbow Show si rivolge a un pubblico ampio: dalle famiglie con bambini agli appassionati di musical e di colonne sonore cinematografiche. La scansione dello spettacolo, pensata come un “viaggio” attraverso titoli differenti, permette a spettatori di età diverse di trovare passaggi riconoscibili e momenti di intrattenimento collettivo.



L’appuntamento al Teatro Remondini rappresenta una tappa della programmazione teatrale locale che ospita proposte di genere vario, dalle rassegne amatoriali a spettacoli professionali. In questo caso, la serata intende portare sul palcoscenico l’energia e la dimensione corale tipiche dei grandi musical.



Per assistere alla serata è necessario munirsi di biglietto: le prevendite sono attive tramite Ticketone sia sul sito sia presso i punti vendita abilitati della città.