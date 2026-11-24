Roma, 24 novembre 2026 — L’Atp continua a fare stime prudenziali sul rientro di Jannik Sinner. Secondo Giovanni Di Giacomo, responsabile medico Atp-Wta agli Internazionali d’Italia, il campione non dovrebbe tornare in campo prima di aprile.

Di Giacomo ha indicato come possibile causa dell’infortunio un dolore all’anca: “Un dolore all’anca può aver causato l’infortunio”, ha detto, ipotizzando un nesso tra i disturbi avvertiti e l’infortunio al ginocchio.

L’ortopedico si è mostrato però ottimista sul recupero del livello agonistico del tennista, stimando al 90% la probabilità che Sinner torni a essere quello di prima.

Altri sviluppi legati alla vicenda, riportati dalla testata, indicano che Sinner ha deciso di sottoporsi a un intervento al ginocchio in Finlandia e che lo stop sarà di alcuni mesi. Alla ripresa potrà avvalersi del ranking protetto.