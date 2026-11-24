Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio e ha sottolineato la necessità che il sistema fiscale rispetti i principi costituzionali per garantire equità e coesione sociale.

Nel suo intervento del 23 novembre 2026 Mattarella ha ricordato l’articolo 53 della Costituzione, indicando la capacità contributiva e la progressività come criteri fondamentali per il concorso alle spese pubbliche. Ha richiamato il fine concreto delle imposte, utili a sostenere beni e servizi come scuole, ospedali e strade, alla cui realizzazione sono chiamati a partecipare tutti i cittadini.

Rivolgendosi ai magistrati in tirocinio, il Capo dello Stato ha posto l’accento sulla responsabilità del loro ruolo nel tutelare i valori fondativi della Repubblica e nel preservare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Ha definito la partecipazione al pagamento dei tributi come un dovere di solidarietà economica e sociale richiamando l’articolo 2 della Costituzione, e ha avvertito che la violazione degli obblighi tributari ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale.

Mattarella ha attribuito alla giustizia tributaria un ruolo essenziale all’interno del sistema fiscale: essa deve assicurare un rapporto tra fisco e contribuenti conforme ai principi costituzionali, operando in modo organizzato, imparziale ed effettivo. Per questo ha indicato come imprescindibile la combinazione di indipendenza ed efficienza nell’azione giudiziaria.

Tra gli strumenti necessari per raggiungere questi obiettivi il presidente ha richiamato l’importanza di velocizzare i giudizi, partendo dalla digitalizzazione del processo, poiché un sistema giudiziario efficiente e tempestivo contribuisce a scoraggiare comportamenti elusivi ed evasivi. Infine, ha ricordato che la tecnologia attuale consente di monitorare la ricchezza senza ledere i diritti o invadere la vita privata dei contribuenti.