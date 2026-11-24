Un attacco a Zaporizhzhia ha provocato la morte di due persone e il ferimento di 22, secondo l’Amministrazione militare regionale. Tra le vittime figurano due minori, di 6 e 16 anni; i soccorritori sono al lavoro per rimuovere le macerie e completare le operazioni di soccorso.

A poche ore dalla notizia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato su X un’azione navale al largo della costa libica: “la corvetta russa Merkury e’ stata affondata”, ha scritto, aggiungendo che anche la nave da carico MV Angara è stata colpita. Autorità e media riportano che l’attacco a Bengasi avrebbe coinvolto droni marini ucraini lanciati dalla Libia occidentale. Secondo fonti libiche alcuni droni sarebbero stati intercettati, mentre altri avrebbero raggiunto gli obiettivi; Al-Jazeera ha riferito che la corvetta trasportava armi e munizioni.

Le autorità della Libia orientale hanno comunicato che la Merkury è stata gravemente danneggiata e che un’indagine congiunta con la Russia è stata avviata. In seguito agli attacchi, il ministero della Salute libico ha segnalato almeno dieci feriti tra personale libico e russo, tutti soccorsi. L’Associated Press ha aggiunto che unità di dronisti ucraini opererebbero da basi nella Libia occidentale, tra cui Misurata, Tripoli e Zawiya.

Il coinvolgimento di Kiev nelle operazioni a largo di Bengasi è stato commentato anche in Italia: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che “noi non sapevamo assolutamente nulla” e che l’Italia non è stata informata né ha dato alcun appoggio agli attacchi.

Sul fronte diplomatico e logistico, Mosca ha annunciato un finanziamento di circa 50 miliardi di rubli — pari a circa 555 milioni di euro — per la costruzione di due traghetti ferroviari destinati a garantire l’approvvigionamento dell’exclave di Kaliningrad. Il premier Mikhail Mishustin ha spiegato che una parte significativa dei fondi proverrà dal Fondo di previdenza nazionale, spiegando che l’intervento mira a evitare “interruzioni delle catene di approvvigionamento” che ostacolerebbero le attività regionali.

Altre rilevazioni internazionali riportate dalle agenzie: il Programma alimentare mondiale ha avvertito che circa 10 milioni di tonnellate di grano russo e ucraino rischiano di non raggiungere i mercati internazionali quest’anno a causa delle interruzioni delle esportazioni nel Mar Nero, una quantità definita sufficiente a sfamare 44 milioni di persone. Intanto il media russo indipendente Mediazona, con il supporto della redazione russa della BBC, ha pubblicato stime secondo cui sarebbero oltre 700.000 i soldati russi uccisi o dispersi dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022.

Nel quadro di tensione generalizzata, il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha reso noto di aver sventato il 19 novembre un piano di attentato contro la sinagoga di Kislovodsk: un cittadino russo nato nel 2004 è stato arrestato; durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le responsabilità e dichiarato l’intenzione, dopo l’attentato, di recarsi in Siria per unirsi a formazioni armate illegali.

Il presidente Zelensky ha inoltre annunciato che l’Ucraina inizierà a ricevere i caccia svedesi Gripen già da gennaio 2027 e ha avvertito che le autorità russe starebbero preparando nuovi attacchi, sollecitando l’attenzione degli Stati Uniti e degli altri Paesi fornitori di intercettori anti-balistici. In un messaggio ha sottolineato la necessità di missili per i sistemi Patriot per proteggere città e infrastrutture ucraine.

Altri episodi segnalati nella stessa giornata includono attacchi con bombe vicino a Kiev che avrebbero causato 11 morti, il breve ingresso di un drone russo nello spazio aereo polacco durante un raid russo sull’Ucraina occidentale, e l’ingresso di aerei militari russi nella zona di identificazione di difesa aerea della Corea del Sud, con lanci di allerta locale poi revocati. A Kiev alcuni detriti da droni russi hanno incendiato un palazzo residenziale e ferito diverse persone, tra cui un cittadino americano, secondo il sindaco Vitaliy Klitschko.