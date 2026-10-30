Il musical su Raffaella Carrà trionfa ai PTM18: Robert Sanchez migliore attore non protagonista

Il musical dedicato a Raffaella Carrà ha ottenuto un riconoscimento internazionale: Robert Sanchez si è aggiudicato il premio come miglior attore non protagonista alla 18ª edizione dei Premios del Teatro Musical (PTM18).



I PTM, definiti dagli organizzatori come gli “Oscar” del teatro musicale europeo, sono considerati un punto di riferimento anche per il settore in Centro e Sud America. La vittoria di Sanchez segna per lo spettacolo un nuovo tassello di visibilità all’estero.



Raffaella – Il Musical è il primo biographical musical che racconta la vita e la carriera di Raffaella Carrà. Dal 2023 lo spettacolo ha viaggiato sui palcoscenici internazionali, raccogliendo consensi di pubblico e critica, secondo quanto riportato dalla produzione.



Il riconoscimento europeo arriva mentre cresce l’attesa per l’approdo in Italia: la produzione ha già fissato il debutto al Teatro Brancaccio di Roma il 10 febbraio 2027, seguito da repliche al Teatro Nazionale di Milano a partire dal 1° aprile 2027.



Ideato da Valeria Arzenton, lo spettacolo mette in evidenza il lavoro di un gruppo creativo guidato da nomi noti del teatro musicale italiano. Luciano Maria Cannito firma la regia e il libretto; Fabrizio Prolli è responsabile delle coreografie; la direzione musicale è affidata ad Angelo Racz.



La squadra tecnica comprende inoltre Italo Grassi per le scene, Bruno Simeone per i costumi e Alessandro Caso come light designer. Alla componente audiovisiva contribuiscono Edmondo Angelelli per i video e gli arrangiamenti musicali a cura di Pino Perris e Dan Vidal Roloff.



La produzione è curata da Valeria Arzenton insieme ad Alessandro Longobardi, con Carlo Buttò nel ruolo di produttore esecutivo. Laura Galigani figura come assistente alla regia e al coordinamento artistico.



Nel corso della serata ai PTM, Valeria Arzenton è stata presente sul palco come premiatrice della sezione “miglior attrice e attore protagonista”, ruolo che sottolinea la doppia veste dell’ideatrice come produttrice e volto dello spettacolo.



La tournée italiana è già in vendita attraverso i canali ufficiali; tra i partner comunicati figurano Frecciarossa come treno ufficiale del musical e RTL 102.5 come radio ufficiale del progetto.



Raffaella – Il Musical, prodotto in Italia da Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi, debutterà il 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma.