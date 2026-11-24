Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato un’operazione condotta con droni navali che, secondo il suo racconto, ha colpito due navi russe ancorate nel porto di Bengasi, in Libia.

Zelensky ha scritto su X che i mezzi impiegati sono stati sette droni navali di produzione ucraina e che l’azione è stata svolta da agenti del servizio segreto Sbu e da militari delle forze armate. Ha affermato che la corvetta russa Merkury è stata affondata e che la nave da carico MV Angara, indicata come utilizzata per il trasporto di armamenti, è stata raggiunta dall’attacco. Nella sua comunicazione ha anche segnalato la distruzione di un elicottero da combattimento Ka-27 imbarcato.

Il post di Zelensky è stato accompagnato da un video pubblicato dall’Sbu che mostra i mezzi senza equipaggio mentre impattano i bersagli, ha precisato il presidente, definendo l’operazione “esemplare” e ringraziando i partecipanti.

Secondo Al Jazeera, nell’attacco sono rimaste uccise persone di nazionalità libica e russa, ma il numero esatto delle vittime non è ancora noto. Fonti locali riferite dall’emittente panaraba collocano l’azione all’alba del 22 novembre e descrivono la corvetta ormeggiata nel porto civile di Bengasi, non distante da una base navale; le stesse fonti hanno aggiunto che l’imbarcazione trasportava armi, munizioni e droni e che alcuni residenti avrebbero visto tre droni colpire il bersaglio.

L’ambasciatore russo in Libia, Aidar Aganin, ha attribuito all’Ucraina la responsabilità dell’attacco, precisando che la corvetta si trovava a Bengasi per una sosta tecnica per rifornimento di carburante e provviste prima di proseguire il viaggio.

Si tratta, secondo l’articolo, della prima volta che Zelensky rivendica personalmente la responsabilità di un’operazione condotta oltre i confini di Paesi terzi, seppure l’Ucraina in passato abbia effettuato azioni contro forze russe in contesti lontani.

Sullo sfondo di questi sviluppi, Zelensky ha annunciato la possibile convocazione di colloqui a quattro — Ucraina, Russia, Stati Uniti ed Europa — che potrebbero tenersi “prima di Natale”. Ha sottolineato la necessità di presentarsi con un’agenda comune e ha posto la questione della sicurezza come elemento centrale del confronto.

Intanto, si aggiorna il bilancio degli attacchi che hanno colpito la regione di Kiev: le autorità ucraine riferiscono di 15 vittime complessive, di cui 11 nel crollo parziale di un edificio residenziale a Dymer, colpito da un raid aereo nelle prime ore di domenica. L’edificio era di cinque piani; tra le vittime sono state citate una donna nata nel 1978 e un adolescente nato nel 2008. La sera della domenica successiva i soccorritori sono riusciti a estrarre un bambino vivo dalle macerie, secondo quanto riferito da Tkachenko. Il primo ministro ucraino Serhiy Koretsky ha inoltre segnalato che la Russia ha colpito una sottostazione elettrica nella regione di Dnipropetrovsk.

Nella notte, droni ucraini hanno preso di mira depositi petroliferi nella repubblica russa del Tatarstan e una grande raffineria nella regione di Rostov. Le autorità del Tatarstan hanno confermato un attacco agli impianti di Kaleikino, vicino ad Almetyevsk: alcune strutture, già prese di mira la scorsa settimana, sono state danneggiate senza causare vittime, mentre in tutta la repubblica è scattato l’allarme con limitazioni alle operazioni aeroportuali.

Canali Telegram come Astra, citati dall’articolo, segnalano un vasto incendio a Kaleikino e indicano che gli impianti svolgono funzioni di miscelazione per flussi di greggio provenienti da diverse regioni. Altre fonti via Telegram riferiscono di un attacco notturno a una raffineria di Novoshakhtinsk, già ferita da un precedente attacco a settembre: la struttura, unica nella regione di Rostov, è ritenuta fondamentale per l’approvvigionamento di carburanti nell’area meridionale della Russia.