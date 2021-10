Terremoto, ancora scosse nel Pesarese a seguito di quella di magnitudo 4.3 registrata alle 12.53.

Alla prima scossa di magnitudo 4.3, infatti, si sono registrate altre due scosse in successione.

Le due scosse, più leggere, sono state di magnitudo 2.7 e 2.3 sempre nella stessa zona.

In particolare, nella zona intorno a Serrungarina, si sono avvertite nitidamente alle 12.56 e alle 13.25.

Le due scosse hanno avuto luogo rispettivamente a 40 e 37 km di profondità.

La prima e più forte scossa, percepita anche ad Ancona e provincia, si è verificata poco prima dell’orario di fine lezioni a scuola per molti studenti.

La circostanza ha in sostanza anticipato di qualche occasione l’uscita dagli istituti scolatici di molti ragazzi, in particolare a Pesaro.

Tanta la gente in strada, da case e uffici, soprattutto nei centri storici, sia a Pesaro sia a Fano.

Al momento, però, è confermato che non vi sono segnalazioni di danni o problemi concreti.

Tutti i Comuni, in particolare quelli di Pesaro e Fano, stanno facendo tutte le verifiche del caso.

