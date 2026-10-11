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Abbandono di Zelensky, la mossa che avvantaggia Putin: il Nobel a Pillay come monito

Trump scarica Zelensky realizzando il piano di Putin; pesa la tiepidezza europea. Il Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay assume valore di avvertimento.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Secondo un’analisi pubblicata su Repubblica l’11 ottobre 2026, la decisione di Donald Trump di allontanarsi dal sostegno a Volodymyr Zelensky viene letta come la realizzazione di un disegno utile alla Russia di Vladimir Putin. Nel pezzo si segnala inoltre come la risposta tiepida dell’Europa abbia contribuito a questa svolta.

Nel contesto del dibattito internazionale, la notizia della svolta statunitense viene accostata al conferimento del Nobel per la Pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Il riconoscimento, sottolinea l’articolo, assume il significato di un monito rivolto a tutte le parti coinvolte.

L’analisi richiama l’attenzione sulla concatenazione degli eventi: la ritirata del sostegno a Zelensky, la percepita debolezza europea e l’omaggio al lavoro di Pillay, visti insieme, delineano un quadro che secondo l’autore favorisce gli interessi russi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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