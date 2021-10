Terremoto: scossa alle 12.53 a Pesaro Urbino

Terremoto: una scossa è stata registrata nel Pesarese alle 12.53.

La scossa ha avuto luogo a 38 km profondità, con epicentro a 3 km nord di Montefelcino.

La magnitudo è stata di 4.3.

La scossa è stata registrata alle 12.53 di oggi, venerdì 29 ottobre.

Il terremoto è avvenuto con epicentro in provincia di Pesaro Urbino a 3 km a nord di Montefelcino.

La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona.

Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone spaventate.

Al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite.

“Non risultano al momento né danni né feriti dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.3 che ha interessato la provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche”.

E’ quanto conferma il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver effettuato una serie di verifiche con le strutture locali di protezione civile.

L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Montefelcino, Serrungarina e Cartoceto.

