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Accordo economico Washington-Mosca: la tregua che grava sugli alleati europei

Un deal economico tra Casa Bianca e Cremlino offre a Putin una via d’uscita per una tregua, ma mette a rischio le democrazie e gli alleati europei.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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11 ottobre 2026 — Un’intesa economica tra la Casa Bianca e il Cremlino appare oggi come lo strumento per ottenere una tregua, ma secondo l’analisi pubblicata da Repubblica la soluzione comporterebbe costi rilevanti per gli alleati europei.

Secondo l’articolo, il cosiddetto deal offre al presidente russo una via di uscita: la pace sul campo verrebbe accompagnata da un accordo a carattere economico tra Stati Uniti e Russia. La trattativa, tuttavia, non sarebbe neutrale per gli interessi dei partner europei coinvolti nel conflitto.

La posta in gioco, si legge, supera i confini militari e riguarda l’equilibrio politico nelle democrazie europee. Il rischio evocato è che la tregua negoziata a livello bilaterale possa avvantaggiare Mosca a scapito degli alleati della Nato e dell’Unione europea.

L’analisi evidenzia la tensione tra l’obiettivo di porre fine alle ostilità e la necessità di tutelare la coesione e la credibilità delle democrazie europee. Il confronto diplomatico tra Washington e il Cremlino, nella lettura offerta, potrebbe dunque segnare un punto di svolta con implicazioni politiche e strategiche sul lungo periodo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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