Inter-Pa rma 3-0: i nerazzurri vincono al Meazza nella sesta giornata

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Milano — L’Inter si è imposta sul Parma per 3-0 domenica 10 ottobre 2026 allo Stadio Giuseppe Meazza, nell’incontro valido per la sesta giornata della Serie A 2026/2027.
I nerazzurri hanno così ripreso la marcia dopo le gare precedenti, ottenendo una vittoria netta contro gli emiliani. La partita, inserita nel programma del campionato 2026/2027, ha visto scendere in campo la formazione di casa, indicata come FC Inter, contro Parma Calcio 1913.
La sintesi dell’incontro è stata proposta nella cronaca sportiva della giornata. L’esito conferma il successo casalingo dell’Inter e il risultato finale di 3-0 a favore dei padroni di casa.