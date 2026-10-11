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HomenotizieInter-Pa rma 3-0: i nerazzurri vincono al Meazza nella sesta giornata

Inter-Pa rma 3-0: i nerazzurri vincono al Meazza nella sesta giornata

Inter batte Parma 3-0 il 10/10/2026 allo Stadio Giuseppe Meazza: vittoria dei nerazzurri nella sesta giornata del campionato di Serie A 2026/2027.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano — L’Inter si è imposta sul Parma per 3-0 domenica 10 ottobre 2026 allo Stadio Giuseppe Meazza, nell’incontro valido per la sesta giornata della Serie A 2026/2027.

I nerazzurri hanno così ripreso la marcia dopo le gare precedenti, ottenendo una vittoria netta contro gli emiliani. La partita, inserita nel programma del campionato 2026/2027, ha visto scendere in campo la formazione di casa, indicata come FC Inter, contro Parma Calcio 1913.

La sintesi dell’incontro è stata proposta nella cronaca sportiva della giornata. L’esito conferma il successo casalingo dell’Inter e il risultato finale di 3-0 a favore dei padroni di casa.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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