Trattoria alla Rivetta è “Trattoria dell’Anno” per Falstaff Restaurant Guide 2027. Tre premi al Veneto

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A Milano, in occasione della presentazione della Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, la Trattoria alla Rivetta di Venezia è stata premiata come “Trattoria dell’Anno”. Per il Veneto sono saliti sul podio anche Le Calandre (Rubano, Pd) come miglior ristorante e I Tigli (San Bonifacio, Vr) nella categoria pizzeria.



La guida, curata dalla neonata redazione italiana di Falstaff, non si limita a classificare i locali per qualità del cibo. Il progetto valuta l’esperienza complessiva dell’ospite, includendo elementi come l’accoglienza, il servizio di sala e la location, spiegano gli organizzatori. L’obiettivo è offrire una fotografia aggiornata della ristorazione italiana, dicono gli autori, più che stilare una classifica definitiva.



Realizzata da un gruppo di giornalisti enogastronomici, critici e professionisti del settore, la Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 nasce con un’impronta multimediale: è disponibile sia in formato cartaceo sia come app gratuita. Il database italiano conta 3.000 indirizzi e si integra con il network europeo della testata, per permettere agli utenti di consultare segnalazioni anche fuori dai confini nazionali.



Durante la presentazione milanese sono stati assegnati oltre ottanta riconoscimenti, tra premi speciali e premi regionali. Tra i premi nazionali più rilevanti, il Ristorante dell’Anno è Piazza Duomo di Alba; la Pizzeria dell’Anno è Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone; lo Chef dell’Anno è Niko Romito del Ristorante Reale; il Sommelier dell’Anno è Lukas Gerges di Atelier Moessmer Norbert Niederkofler; il Servizio dell’Anno è andato all’Enoteca La Torre di Roma.



Altri riconoscimenti assegnati comprendono Evoluzione dell’Anno a Fradis Minoris (Pula), Best Concept a Contrada Bricconi (Oltressenda Alta), Apertura dell’Anno a Momento, Vista Mare (Bordighera), e il Premio Leggenda a Luisa Valazza de Al Sorriso (Soriso). La carta bevande dell’anno è stata attribuita al Ristorante Laite di Sappada, mentre Da Vittorio è stato nominato Ristoratore dell’Anno.



La guida attribuisce inoltre un premio speciale alla memoria di Anna Matscher, assegnato a Tiziana Francoforte del Gagini Restaurant di Palermo, e ha premiato Marco Pinna come Pastry Chef dell’Anno per Seta al Mandarin Oriental di Milano.



A livello regionale, Falstaff ha premiato il miglior ristorante, la miglior trattoria e la migliore pizzeria di ciascuna regione. Tra i vincitori figurano, tra gli altri: in Piemonte Piazza Duomo (ristorante), Cacciatori Cartosio (trattoria) e Sestogusto (pizzeria); in Lombardia Da Vittorio, Osteria Della Villetta e Confine – Pizza e Cantina; in Toscana Enoteca Pinchiorri, Futura Osteria e Lo Spela Naturalmente pizza; in Campania Don Alfonso 1890 e Le Monzù (ex aequo per ristorante), Trattoria Il Focolare e I Masanielli/Cambia-Menti per le pizzerie (ex aequo). Per il Veneto, oltre ai tre premi principali, la guida segnala le eccellenze locali che emergono in un panorama gastronomico variegato.



I curatori sottolineano anche l’importanza della dimensione digitale: l’app Falstaff, gratuita, è pensata per accompagnare scelte e percorsi gastronomici con suggerimenti immediati, integrando le segnalazioni italiane con quelle degli altri Paesi del network. Nei prossimi mesi, annunciano gli organizzatori, alla Restaurant Guide seguiranno due nuove guide dedicate a bar e hotel, che arricchiranno ulteriormente il database.



La Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 è realizzata con il contributo di diversi partner del settore, tra cui Blackfin, Italesse, Collemassari e il Consorzio Alta Langa DOCG. Il volume è in vendita online e nelle principali librerie; l’app è scaricabile gratuitamente sugli store per dispositivi mobili.