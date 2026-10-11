A un mese dalle midterm, Trump punta su diesel, assegni e rimborsi sanitari per recuperare consensi

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Il presidente è in calo nei sondaggi a meno di un mese dalle elezioni di midterm e rilancia una serie di misure per recuperare terreno elettorale. Tra le proposte tornano temi economici e sanitari che puntano a ottenere consenso tra gli elettori.

Nel suo piano emergono interventi che spaziano dal mondo dell’automobile — con un’attenzione al diesel — a provvedimenti di tipo assistenziale, come assegni diretti e rimborsi per spese sanitarie. L’operazione include il recupero di strumenti già utilizzati in passato e la riproposizione di benefici economici per famiglie e cittadini.

L’iniziativa arriva mentre il presidente affronta una fase di debolezza nelle intenzioni di voto. La scelta di mettere al centro misure tangibili e trasferimenti economici riflette la strategia per contrastare il calo di consensi nelle settimane che precedono il voto di midterm.