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A un mese dalle midterm, Trump punta su diesel, assegni e rimborsi sanitari per recuperare consensi

Con il consenso in calo a meno di un mese dalle elezioni di midterm, il presidente rilancia misure che vanno dal sostegno al diesel agli assegni e ai rimborsi sanitari.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente è in calo nei sondaggi a meno di un mese dalle elezioni di midterm e rilancia una serie di misure per recuperare terreno elettorale. Tra le proposte tornano temi economici e sanitari che puntano a ottenere consenso tra gli elettori.

Nel suo piano emergono interventi che spaziano dal mondo dell’automobile — con un’attenzione al diesel — a provvedimenti di tipo assistenziale, come assegni diretti e rimborsi per spese sanitarie. L’operazione include il recupero di strumenti già utilizzati in passato e la riproposizione di benefici economici per famiglie e cittadini.

L’iniziativa arriva mentre il presidente affronta una fase di debolezza nelle intenzioni di voto. La scelta di mettere al centro misure tangibili e trasferimenti economici riflette la strategia per contrastare il calo di consensi nelle settimane che precedono il voto di midterm.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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