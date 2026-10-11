Riad, attacco Houthi allo scalo King Khalid: 12 morti e oltre 300 feriti

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Un attacco attribuito ai ribelli Houthi ha colpito lo scalo internazionale King Khalid di Riad, causando una strage con 12 vittime e più di 300 feriti.

L’episodio è avvenuto in Arabia Saudita e la notizia è stata riportata il 10 ottobre 2026. Secondo le informazioni diffuse, l’obiettivo dell’offensiva è stato l’aeroporto di Riad.

Le autorità locali stanno gestendo l’emergenza per i numerosi feriti e per la conta dei morti. Non sono disponibili altri dettagli nelle ricostruzioni iniziali pubblicate.