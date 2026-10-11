5 x 1000
HomenotizieRiad, attacco Houthi allo scalo King Khalid: 12 morti e oltre 300...

Riad, attacco Houthi allo scalo King Khalid: 12 morti e oltre 300 feriti

Raid degli Houthi all’aeroporto King Khalid di Riad: 12 persone uccise e più di 300 ferite nell’attacco del 10 ottobre 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Un attacco attribuito ai ribelli Houthi ha colpito lo scalo internazionale King Khalid di Riad, causando una strage con 12 vittime e più di 300 feriti.

L’episodio è avvenuto in Arabia Saudita e la notizia è stata riportata il 10 ottobre 2026. Secondo le informazioni diffuse, l’obiettivo dell’offensiva è stato l’aeroporto di Riad.

Le autorità locali stanno gestendo l’emergenza per i numerosi feriti e per la conta dei morti. Non sono disponibili altri dettagli nelle ricostruzioni iniziali pubblicate.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE