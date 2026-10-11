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Spinto a terra quando sta per uscire il denaro dal bancomat: arrestato pluripregiudicato a Mestre

Mestre, rapina a un ATM in via Piave: la Squadra Volante della Polizia arresta il presunto autore, tradotto al carcere di Padova.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
Arresti della Squadra Mobile per le rapine per strada
Arresti della Squadra Mobile

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La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato a Mestre l’autore di una rapina avvenuta nei pressi di un distributore automatico di denaro in via Piave. La vittima, un ragazzo, è stata spinta a terra mentre aspettava l’uscita del denaro e si è vista sottrarre i soldi.


L’episodio è accaduto nei pressi di un tabaccaio dove si trova l’ATM. Subito dopo il gesto il rapinatore è fuggito; la persona aggredita ha però tentato di inseguirlo per bloccarne la fuga.


Gli operatori della Squadra Volante, presenti nelle vicinanze, hanno però compreso la dinamica e sono intervenuti tempestivamente, così hanno fermato la situazione. La ricostruzione degli agenti ha poi consentito di identificare il responsabile.


Dagli accertamenti è emerso che il soggetto aveva numerosi precedenti per reati predatori. Alla luce di questo quadro, la Polizia ha proceduto all’arresto con l’accusa di rapina pluriaggravata.


Terminati gli atti di rito, il fermato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente è stato disposto il trasferimento presso l’istituto penitenziario di Padova, dove rimarrà in attesa dei successivi adempimenti procedurali.


Le forze dell’ordine locali hanno sottolineato che l’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree sensibili del centro urbano. L’arresto arriva a poche decine di metri da una zona di passaggio, dove la presenza di punti operativi come gli sportelli automatici rende frequente la circolazione di persone.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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