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Vierchowod, il doppio ex: dal rimprovero a Liedholm alle passeggiate in bici sul Lario, e il pronostico sul match

Pietro Vierchowod, doppio ex, ricorda l’episodio con Liedholm, dice di girare Como in bici, vorrebbe marcare Malen e pronostica 1-1: “Se finisce 4-4 non è calcio”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Pietro Vierchowod, doppio ex della sfida tra Como e Roma, ricorda un episodio del passato e guarda al presente con parole nette. L’ex difensore racconta di aver fatto infuriare Nils Liedholm durante la sua esperienza a Roma; oggi, dice, preferisce spostarsi in bicicletta intorno al lago di Como.

Nell’intervista Vierchowod si sofferma anche su temi tecnici: avrebbe voluto marcare Donyell Malen, mentre sull’atteggiamento di Cesc Fàbregas sottolinea che rischia troppo nei contropiedi e che adesso gli servirebbe un riferimento alla Deschamps.

Sui possibili sviluppi della partita offre un pronostico prudente: spera in un pareggio per 1-1. Poi aggiunge una puntualizzazione severa sul caso di un’ipotesi con molti gol: “Se finisce 4-4 non è calcio, è un mucchio di errori”, osserva.

L’intervista è stata pubblicata l’11 ottobre 2026 e firmata da Franco Vanni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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