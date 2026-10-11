Vierchowod, il doppio ex: dal rimprovero a Liedholm alle passeggiate in bici sul Lario, e il pronostico sul match

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Pietro Vierchowod, doppio ex della sfida tra Como e Roma, ricorda un episodio del passato e guarda al presente con parole nette. L’ex difensore racconta di aver fatto infuriare Nils Liedholm durante la sua esperienza a Roma; oggi, dice, preferisce spostarsi in bicicletta intorno al lago di Como.
Nell’intervista Vierchowod si sofferma anche su temi tecnici: avrebbe voluto marcare Donyell Malen, mentre sull’atteggiamento di Cesc Fàbregas sottolinea che rischia troppo nei contropiedi e che adesso gli servirebbe un riferimento alla Deschamps.
Sui possibili sviluppi della partita offre un pronostico prudente: spera in un pareggio per 1-1. Poi aggiunge una puntualizzazione severa sul caso di un’ipotesi con molti gol: “Se finisce 4-4 non è calcio, è un mucchio di errori”, osserva.
L’intervista è stata pubblicata l’11 ottobre 2026 e firmata da Franco Vanni.