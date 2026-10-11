Joe Lansdale: la diretta delle esecuzioni negli Usa «una barbarie da Colosseo»

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Joe Lansdale, scrittore texano noto anche per la “Trilogia del drive-in”, ha duramente criticato l’ipotesi di trasmettere in diretta le esecuzioni capitali negli Stati Uniti.

Lansdale ha definito la proposta «una barbarie da Colosseo», condannando l’idea di trasformare l’esecuzione in uno spettacolo pubblico. Secondo lo scrittore, la scelta non sarebbe neutra: «Forse pensano di dimostrare in questo modo quanto sono duri e conservatori», ha aggiunto, rilevando una componente simbolica nella decisione di andare in diretta.

La presa di posizione è stata riportata da Repubblica il giorno 11 ottobre 2026. L’articolo con la dichiarazione è riservato agli abbonati premium.