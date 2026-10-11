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Joe Lansdale: la diretta delle esecuzioni negli Usa «una barbarie da Colosseo»

Joe Lansdale, scrittore texano autore della “Trilogia del drive-in”, definisce la diretta delle esecuzioni negli Usa «una barbarie da Colosseo» e ne critica la finalità.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Joe Lansdale, scrittore texano noto anche per la “Trilogia del drive-in”, ha duramente criticato l’ipotesi di trasmettere in diretta le esecuzioni capitali negli Stati Uniti.

Lansdale ha definito la proposta «una barbarie da Colosseo», condannando l’idea di trasformare l’esecuzione in uno spettacolo pubblico. Secondo lo scrittore, la scelta non sarebbe neutra: «Forse pensano di dimostrare in questo modo quanto sono duri e conservatori», ha aggiunto, rilevando una componente simbolica nella decisione di andare in diretta.

La presa di posizione è stata riportata da Repubblica il giorno 11 ottobre 2026. L’articolo con la dichiarazione è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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