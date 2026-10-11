Lo Schiaccianoci a Mestre: l’International Classical Ballet of Ukraine in scena al Teatro Corso

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Martedì 24 novembre, alle 21:00, l’International Classical Ballet of Ukraine porterà in scena Lo Schiaccianoci: lo rende noto EuroEventi Production, che indica il Teatro Corso come sede dello spettacolo e fa riferimento anche alla città di Mestre. L’allestimento propone il celebre balletto di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, caposaldo del repertorio classico legato alle festività invernali. La vicenda, ispirata al racconto di E.T.A. Hoffmann, racconta il sogno di Clara e le avventure vissute insieme al Principe ricavato dallo Schiaccianoci.



Sul palcoscenico sono attesi i momenti più noti dell’opera: il sogno tra fiocchi di neve, la battaglia tra topi e soldati, i valzer e i passi a due che hanno fatto la fortuna del titolo. Questi frammenti vengono presentati come elementi pensati per conquistare sia il pubblico adulto sia i più piccoli.



Il ritorno in Italia della compagnia avviene dopo il successo registrato nella passata stagione. L’ensemble è composto da danzatori formatisi nelle principali scuole europee e cresciuti secondo il metodo Vaganova, la scuola russa che privilegia linea, épaulement e rigore tecnico.



Nel testo si evidenzia la versatilità del gruppo: oltre a Lo Schiaccianoci, il repertorio include classici come Il Lago dei Cigni, Giselle e La Bella Addormentata, titoli che contribuiscono a mantenere l’allenamento tecnico e la profondità interpretativa dei ballerini.



L’apparato scenico è affidato a materiali firmati da Evgeny Gurenko, indicato nel comunicato come Artista Onorato dell’Ucraina. I costumi sono invece realizzati su misura nei laboratori del Teatro dell’Opera di Odessa, si precisa, per offrire un effetto visivo coerente con la tradizione del grande balletto.



Secondo il comunicato, l’allestimento punta a un equilibrio tra virtuosismo e narrazione: la tecnica non deve sovrastare la storia, ma contribuire a darle spessore e suggestione. L’obiettivo dichiarato è consegnare al pubblico un’esperienza scenica completa, fondata su linee curate e interpretazioni precise.



Per chi volesse assistere, le prevendite sono già attive sulle piattaforme online. La sera dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del Teatro Corso, aperto dalle 18:00 alle 19:00 e nuovamente dalle 20:00 alle 21:15.