Super Green Pass: eccolo, ed ora cambia tutto. Ultima ora

Super Green Pass: è finalmente arrivato.

Il Consiglio dei ministri, secondo fonti, ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti-Covid attraverso il nuovo Pass.

La super certificazione sarà concessa solo a vaccinati o guariti.

Varrà anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate.

Previsti anche la riduzione del certificato a 9 mesi (dagli attuali 12) e l’obbligo di vaccino per personale scolastico e forze dell’ordine.

Ne consegue che l’accesso a spettacoli, eventi sportivi e stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del super green pass.

Anche in zona arancione le ulteriori limitazioni saranno valide solo per chi non è vaccinato.