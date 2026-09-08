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Louis Dassilva in tv dopo l’assoluzione: “Mi sono sentito libero”

Louis Dassilva, assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli, in prima intervista su Rai2 ha raccontato carcere, moglie e Manuela Bianchi. La Procura ha fatto appello.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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07/09/2026 — Louis Dassilva ha rilasciato la sua prima intervista televisiva dopo l’assoluzione per l’omicidio di Pierina Paganelli.

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Ospite del programma Ore 14 su Rai2, Dassilva ha ricordato il momento della sentenza e il ritorno alla vita libera dopo quasi due anni di detenzione. “Mi sono sentito libero”, ha detto riferendosi all’esito del processo.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche del periodo in carcere, della moglie e del rapporto con Manuela Bianchi. Su quest’ultima ha affermato: “Mi ha accusato per difendere altri o se stessa”.

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Intanto la Procura ha presentato appello contro il verdetto di assoluzione.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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