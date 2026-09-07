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Tragedia alla cronoscalata di Monte Erice: auto esce di strada, due morti e due feriti

Durante la cronoscalata di Monte Erice (Trapani) la Peugeot di Marco Nicoletti è uscita di strada: due morti, due feriti. Un commissario è in gravi condizioni; gara sospesa.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Bimbo di due anni finisce all'ospedale per aver mangiato una caramella con dentro hashish

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Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo che un’auto è uscita di strada durante la cronoscalata di Monte Erice, a Trapani. L’incidente ha costretto gli organizzatori a sospendere la gara.

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La vettura coinvolta è la Peugeot di Marco Nicoletti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi; tra i feriti c’è anche un commissario di gara che è stato ricoverato in condizioni gravi.

Le autorità presenti hanno avviato accertamenti sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura un possibile guasto alla vettura.

( aggiornato il
Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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