Tragedia alla cronoscalata di Monte Erice: auto esce di strada, due morti e due feriti

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Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo che un’auto è uscita di strada durante la cronoscalata di Monte Erice, a Trapani. L’incidente ha costretto gli organizzatori a sospendere la gara.

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Scopri come fare

La vettura coinvolta è la Peugeot di Marco Nicoletti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi; tra i feriti c’è anche un commissario di gara che è stato ricoverato in condizioni gravi.

Le autorità presenti hanno avviato accertamenti sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura un possibile guasto alla vettura.