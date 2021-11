“Si parla tanto di spopolamento di Venezia, ma la città perde meno abitanti di prima”. Lettere

In riposta alla lettera: “Le colpe dei veneziani e dei ‘venezianassi’ “.

Vedo, purtroppo, che ancora una volta si punta il dito contro questo mostro delle locazioni turistiche senza mai vedere tutto l’insieme.

Chiedo al prof. Mozzatto che faccia meglio i compiti prima di scrivere cose inesatte, oltre ad aver più coraggio nel scrivere le quali sono le citate categorie che continuano ad evadere il fisco… forse ci si riferisce a gondolieri e tassisti?

Queste le categorie che prendono anche 200.00€ ma il nostro grande governo ha permesso che non emettessero ricevuta fiscale ? Quindi questi “simboli” di Venezia dichiarerebbero 15.000€ all’anno e percepiscono tutta una serie di aiuti, come case Ater e bonus vari sottraendo la casa a chi veramente ne ha bisogno.

Si parla tanto dello spopolamento di Venezia ma se avete un minimo di decenza nel fare una ricerca, che non sia tramite le voci da bar, vedrete che negli ultimi 20 anni la città ha perso *solo* 15.000 abitanti, in proporzione meno di prima.

La città si spopola dall’ 800. La vera accelerazione è stata l’acqua granda.

Se vogliamo il vero problema è stato che Venezia, anche per ragioni di struttura urbanistica, non crea posti di lavoro se non nel turismo, tutti hanno investito solo in ristoranti e accoglienza senza diversificare, in primis gli albergatori (che nel 2008 tentarono addirittura di anticipare il fenomeno degli affitti brevi) e per quanto anche il turismo crei indotto, lo fa con minore diversità da una economia realmente diversificata.

I turisti hanno bisogno di cose turistiche e gli operatori solo di qualche avvocato, geometra, architetto o personale di bassa manovalanza.

Mancando il lavoro e le opportunità chi non vuole lavorare nel turismo va via.

Gli uffici pubblici e i servizi che spariscono sono una conseguenza.

1951 Città storica 174.808 Terraferma 96.966

1961 Città storica 137.150 Terraferma 161.036

1971 Città storica 108.426 Terraferma 205.829

1981 Città storica 93.598 Terraferma 206.707

1991 Città storica 76.644 Terraferma 190.136

2001 Città storica 65.695 Terraferma 176.290

2011 Città storica 58.991 Terraferma 181.905

2013 Città storica 57.539 Terraferma 179-149

2014 Città storica 56.356 Terraferma 179.761

…di cosa stiamo parlando professore????

Le chiedo di aver più coraggio e di fare meglio le sue ricerche prima di dare l’impressione di scrivere articoli “da bar”.

Francesco

(lettera firmata)

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: Le colpe dei veneziani e dei ‘venezianassi’. Lettere

» leggi anche: Venezia si spopola: contatore ormai a 50mila residenti