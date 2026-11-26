Nel pomeriggio del 23 novembre, in Spinea (VE), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 51enne, del posto, in esecuzione di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali – a cui l’uomo era già sottoposto dai primi giorni di novembre – emesso a suo carico dall’Ufficio di Sorveglianza di Venezia per “maltrattamenti in famiglia” ai danni dell’ex convivente commessi tra il 2019 ed il 2020.

Il provvedimento restrittivo è scaturito dalla tempestiva attività dei militari dell’Arma, a seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi nei confronti dell’indagato, il quale, durante la serata del 22 novembre scorso, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha tentato di forzare l’accesso dell’appartamento di un suo conoscente, lamentando un presunto credito di circa € 100.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati su richiesta pervenuta al 112 dalla parte offesa, ha permesso di fermare il 51enne e di contenere la sua condotta violenta e minacciosa.

Alla luce dei fatti reato emersi, considerata l’inidoneità della misura alternativa precedentemente applicatagli, il Magistrato di Sorveglianza di Venezia, al fine altresì di contenere il soggetto e prevenire ulteriori condotte devianti, ha disposto la provvisoria sospensione dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali ed il contestuale accompagnamento dell’uomo presso la Casa Circondariale di “Santa Maria Maggiore” di Venezia, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.