Due tecnici italiani impiegati da Rheinmetall sono rimasti uccisi in Kuwait dopo un’esplosione verificatasi durante l’intercettazione di droni ritenuti di provenienza iraniana.

Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, i due erano impegnati nella manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane. Entrambi sono deceduti dopo essere stati trasportati in ospedale: erano stati inizialmente feriti dalle schegge e dai detriti generati dall’intercettazione dei droni.

L’esercito del Kuwait ha riferito di aver rilevato numerosi droni ostili nello spazio aereo nazionale e di essere intervenuto per contrastarli. Il portavoce del ministero della Difesa kuwaitiano, colonnello Saud Abdulaziz Al-Otaibi, ha indicato che la caduta di schegge e detriti ha causato il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, un pakistano e i due tecnici italiani. Le autorità locali hanno segnalato anche danni materiali alle installazioni.

Il Ministero degli Esteri italiano ha reso noto che l’Ambasciata d’Italia in Kuwait è in contatto costante con le autorità locali e con le famiglie dei connazionali per seguire gli sviluppi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la morte dei due tecnici e ha dichiarato che il governo segue la situazione con l’Unità di crisi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso a nome del governo il “profondo cordoglio” e le sue condoglianze alle famiglie, in una nota di Palazzo Chigi.

I due tecnici lavoravano per Rheinmetall Italia. La capogruppo Rheinmetall AG è la maggiore industria tedesca nel settore degli armamenti; fondata nel 1889, nel passato ha avuto un ruolo rilevante nella produzione bellica durante la Seconda guerra mondiale e nel 1993 ha incorporato Mauser. Oltre alla difesa, il gruppo opera anche nella componentistica per autoveicoli. A luglio Rheinmetall aveva annunciato il suo primo ordine dalle forze navali kuwaitiane per la fornitura di sistemi di contromisure navali — tra cui lanciatori di esche multispettrali e munizioni Omnitrap — destinati a otto motovedette classe Al Dorra nell’ambito di un programma guidato da EDGE Group.