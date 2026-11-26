Questa mattina Lidl Italia ha inaugurato il suo primo punto vendita al Lido di Venezia, insediandosi in via Giannantonio Selva 3, nell’area di San Nicolò. Lo spazio commerciale occupa 1.500 metri quadrati e ha creato 15 posti di lavoro.



Il negozio è nato dalla riqualificazione conservativa di due capannoni storici, noti come le ex officine Sorlini, risalenti agli anni Trenta e un tempo utilizzati per la manutenzione degli aeromobili. L’intervento non ha comportato consumo di nuovo suolo: i manufatti esistenti sono stati recuperati e adattati a uso commerciale.

I lavori di conversione sono stati realizzati dalla società Dogale Costruzioni, che ha curato il restauro rispettando l’identità architettonica dell’area. L’operazione ha riportato a nuovo una porzione di archeologia industriale che, secondo quanto riferito, era da tempo in stato di abbandono.



Con l’apertura al Lido, Lidl porta a 19 il numero dei suoi punti vendita nella provincia di Venezia, consolidando la propria presenza territoriale. L’insegna sottolinea la volontà di offrire ai residenti dell’isola la stessa politica dei prezzi applicata nel resto d’Italia.



Lo spazio di vendita è strutturato secondo criteri progettuali aggiornati per favorire un percorso di spesa funzionale. L’offerta comprende oltre 3.500 referenze, per l’80% prodotte in Italia e in buona parte a marchio proprio. Tra le gamme presenti figurano le linee Italiamo e Deluxe e le proposte plant-based a marchio Vemondo. Il reparto ortofrutta sarà rifornito quotidianamente e all’interno dello store è previsto un servizio panetteria.



Dal punto di vista energetico l’edificio utilizza esclusivamente energia elettrica coperta da Garanzie di Origine. L’illuminazione è a LED, con una riduzione dei consumi per la luce stimata al 50% rispetto alle tecnologie precedenti. A servizio del punto vendita sono stati inoltre predisposti un parcheggio con 70 posti auto e una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici.



Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato la Presidente della Municipalità Lido Pellestrina, Marina Faraguna, e il vicepresidente del Consiglio della Municipalità, Andrea Bodi. Tra i rappresentanti dell’azienda era presente Umberto Nordio, Direttore Regionale di Lidl Italia; per l’impresa che ha seguito i lavori ha preso la parola Teodoro Russo, titolare di Dogale Costruzioni.



L’apertura si inserisce in un percorso iniziato nel 2019, secondo quanto dichiarato dai promotori, dopo anni di degrado che avevano reso l’area difficilmente accessibile. Il progetto ha richiesto un iter tecnico e amministrativo esteso e il coinvolgimento della Soprintendenza e dell’amministrazione comunale.



Il nuovo punto vendita offre anche una serie di servizi ai clienti: l’app Lidl Plus, la possibilità di utilizzare buoni pasto e l’acquisto di carte regalo. Completano l’assortimento i reparti non-food e le specialità del marchio.



Lo store sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.