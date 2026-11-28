Secondo un’analisi pubblicata su Repubblica da Serenella Mattera il 27 novembre 2026, aggiornata alle 20:44, lo schema politico che ha caratterizzato gli ultimi quattro anni continuerà a orientare le mosse della destra nei mesi a venire.

L’articolo indica chiaramente i quattro ambiti su cui si concentra questo schema: magistrati, migranti, musulmani e manifestanti. Questi target, scrive Mattera, hanno segnato la strategia politica del periodo passato e saranno nuovamente centrali nella fase che si apre.

Il pezzo è presentato come un quadro sintetico dell’approccio che, sempre secondo l’autrice, dovrebbe determinare il dibattito e le azioni politiche dei prossimi mesi.

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