Jesolo si prepara a diventare per cinque giorni il centro mondiale del karate giovanile. Dal 9 al 13 dicembre il Palazzo del Turismo di Lido di Jesolo ospiterà la tappa internazionale promossa dalla World Karate Federation e organizzata dal Comitato Regionale Veneto FIJLKAM: in tutto sono attese oltre diecimila persone, tra atleti, allenatori e accompagnatori.



La manifestazione mette insieme più eventi. Sul tatami si alterneranno i giovani protagonisti della KarateOne Youth League — nelle categorie Under 14, Cadetti e Juniores — e i Senior della Venice Cup. Al programma si aggiunge la Parakarate Cup, competizione dedicata ad atleti con disabilità fisiche, sensoriali e relazionali.



I numeri raccontano la portata dell’appuntamento. Sono 3.513 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 82 nazioni e 327 club, seguiti da 870 allenatori. Per la sola Youth League l’organizzazione ha registrato 2.949 iscrizioni — il massimo consentito — che permetteranno la partecipazione effettiva di 2.912 atleti; alcuni concorrenti prenderanno parte a più gare. Alle competizioni giovanili si presenteranno 534 squadre, con 151 arbitri designati per le diverse prove.



L’apertura ufficiale è fissata per mercoledì 9 dicembre, giornata in cui il palcoscenico sarà riservato ai Senior della XXXII Venice Cup. La stessa giornata ospiterà inoltre la terza edizione della Parakarate Cup: sono iscritte 37 squadre e 76 atleti provenienti da 13 Paesi, un segnale della crescente inclusione nel panorama agonistico, con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico.



Da giovedì 10 a domenica 13 dicembre i riflettori si concentreranno sulla Youth League veneziana. Per questa edizione l’organizzazione ha rivisto il format giovanile, escludendo la categoria Under 21 e redistribuendo i posti disponibili a favore dei Cadetti e degli Under 14, con l’obiettivo di aumentare le opportunità di gara per i più giovani.



La Venice Cup Senior porta a Jesolo 525 atleti appartenenti a 144 squadre e a 42 federazioni o nazioni diverse; a dirigere gli incontri saranno 33 arbitri. Complessivamente, l’evento si candida a diventare la tappa più partecipata del circuito KarateOne nel 2026.



Per il Comitato Regionale Veneto FIJLKAM l’organizzazione rappresenta una conferma della capacità logistica e sportiva maturata sul territorio. Il sindaco di Jesolo sottolinea come la manifestazione offra alla città un grande ritorno di visibilità internazionale e ricadute economiche significative per strutture ricettive e servizi, contribuendo a prolungare la stagione turistica anche in inverno.



L’appuntamento, sold out per quanto riguarda le disponibilità degli spazi, unisce dunque ambizione sportiva e obiettivi di inclusione e sostenibilità, mettendo in campo un vasto apparato tecnico e organizzativo per gestire arrivi, gare e logistica.

