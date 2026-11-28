Juary Jorge dos Santos Filho, noto semplicemente come Juary, è morto in Brasile all’età di 67 anni per un infarto. Malato da tempo, lascia il ricordo di un giocatore rapido e amato soprattutto per l’esultanza che lo rese celebre: il balletto attorno alla bandierina.

Nato il 16 giugno 1959 a São João de Meriti, Juary crebbe calcisticamente nel Santos sotto la guida di Pelé e prese parte alla partita d’addio dell’O Rei nel 1977. Con il club paulista vinse il Campionato Paulista 1978 come capocannoniere e segnò oltre cento reti contribuendo al ritorno della squadra ai vertici del calcio brasiliano.

In Italia arrivò nel 1980, dopo un periodo in Messico, nell’anno in cui furono riaperte le frontiere ai calciatori stranieri. Si accasò all’Avellino, dove divenne ben presto benvoluto: in due stagioni realizzò 13 gol e aiutò la squadra a evitare la retrocessione nonostante una penalizzazione di cinque punti. Durante il terremoto che colpì l’Irpinia nel novembre dello stesso anno, Juary fu protagonista di un episodio che rimase nella memoria: si allontanò da casa indossando solo i pantaloni del pigiama.

Dopo Avellino passò all’Inter, dove faticò a imporsi, quindi proseguì la carriera in Italia con l’Ascoli di Carletto Mazzone e la Cremonese guidata da Emiliano Mondonico, retrocessa in Serie B in quella stagione. Complessivamente chiuse la sua esperienza nel campionato italiano con 101 presenze e 22 reti in Serie A.

Il momento più celebrato della sua carriera arrivò con il Porto nel 1987. Nella finale di Coppa dei Campioni giocata a Vienna contro il Bayern Monaco entrò dalla panchina, fornì l’assist per il celebre gol di tacco di Rabah Madjer e segnò poi la rete del definitivo 2-1 che consegnò al club portoghese il primo titolo europeo.

Concluse la carriera da calciatore e intraprese l’attività di allenatore nei settori giovanili: lavorò con i vivai di Avellino, Napoli e Porto. Negli ultimi anni tornò in Brasile, dove si occupò dei giovani talenti del Santos e, più recentemente, allenò ragazzi a Curitiba. Nonostante la carriera internazionale, mantenne un legame profondo con Avellino, città a cui tornava spesso.

Tra i messaggi di cordoglio è arrivato anche quello via social di Matteo Piantedosi, che ha ricordato Juary come grande campione e persona amata dai tifosi biancoverdi per la sua gioia e simpatia in campo.