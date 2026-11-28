Il 27 novembre 2026 Channel 11 ha trasmesso un’inchiesta che ha riaperto in Israele il dibattito sull’uso di civili palestinesi come scudi umani durante le operazioni a Gaza. La messa in onda è avvenuta dopo tentativi politici e legali di impedirla.

La trasmissione, curata dalla giornalista Chen Liberman, è stata sottoposta al vaglio della censura militare e oggetto di petizioni presentate all’Alta Corte di giustizia: entrambe le istanze non hanno impedito la diffusione dell’inchiesta in prima serata.

Nel servizio sono raccolte numerose testimonianze di militari israeliani, molte fornite con identità protetta e voce distorta. I soldati descrivono una prassi diffusa, definita nel servizio come “protocollo zanzara”, consistente nell’impiegare civili palestinesi per controllare edifici o tunnel pericolosi prima dell’ingresso delle truppe.

Tra i testimoni c’è anche il tenente colonnello Eltsafan Granevitch, vicecomandante di brigata, che ha parlato a volto scoperto delle esperienze vissute nella Striscia di Gaza. Altri militari, provenienti da tutto lo spettro politico israeliano, hanno espresso paura, frustrazione e critica verso i vertici militari e politici, giustificando in alcuni casi il ricorso a pratiche estreme con la necessità di sopravvivere.

L’Idf ha sempre sostenuto che l’uso di scudi umani è formalmente proibito e che si tratta di episodi isolati. Le testimonianze raccolte nell’inchiesta, invece, riferiscono di un ricorso più diffuso alla pratica. In aggiunta, è emerso che l’esercito conduce indagini interne su episodi analoghi verificatisi anche in Cisgiordania.

La vicenda ha suscitato forti reazioni politiche: tra i tentativi di bloccare la trasmissione sono stati citati interventi del ministro della Difesa Israel Katz, dell’esponente dell’opposizione Avigdor Liberman e di alcune associazioni. Secondo quanto riportato, parte della critica si è concentrata su chi ha reso pubbliche le testimonianze piuttosto che sui contenuti sollevati.

Chen Liberman ha difeso la scelta di mandare in onda l’inchiesta, sottolineando il ruolo del giornalismo nel portare alla luce le storie dei soldati e affermando che “il pubblico ha il diritto di sapere”. Haaretz ha collegato la reazione suscitata da questo lavoro a quella suscitata in precedenza dal documentario Naza, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nei bombardamenti a Gaza.