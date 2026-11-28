Roma, 27 novembre 2026 — Al termine della partita di pallacanestro tra Italia e Turchia, valida per le qualificazioni alla Fiba World Cup 2027, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sceso sul parquet del PalaEur di Roma.

Il Capo dello Stato ha raggiunto la squadra azzurra e lo staff presente al termine dell’incontro. Ha salutato uno per uno i giocatori e i componenti dello staff, portando le proprie congratulazioni.

L’iniziativa si è svolta subito dopo il fischio finale della gara, alla quale Mattarella ha assistito dall’impianto romano.