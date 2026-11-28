Questa mattina, 27 novembre 2026, il corpo senza vita di un uomo di 46 anni è stato trovato sul tetto dei garage di un condominio nel centro di Lecce.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo — identificato con le iniziali V.L.D.P., originario di Lecce — sarebbe precipitato dal sesto piano mentre cercava di rientrare nella propria abitazione dall’esterno, scavalcando il cornicione.

Il ritrovamento è avvenuto in una palazzina situata tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro. A dare l’allarme è stata una residente dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, insieme agli agenti di polizia e agli specialisti della scientifica incaricati degli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. È intervenuta inoltre una squadra dei vigili del fuoco.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che l’uomo possa aver dimenticato le chiavi all’interno dell’appartamento e per questo abbia tentato di rientrare passando dal tetto. La caduta si è rivelata fatale.