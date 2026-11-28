Nel videomessaggio diffuso il 27 novembre 2026 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha negato che il governo abbia operato tagli alle pensioni e ha annunciato che «dal 1° gennaio aumenteranno tutte».

Meloni ha detto di voler «mettere in fila i fatti» per rispondere alle accuse sulla materia, sottolineando che «con questo Governo nessuna pensione è stata tagliata».

La premier ha poi ricordato che ogni anno le pensioni sono state rivalutate e che, nel complesso, le pensioni minime hanno ricevuto aumenti superiori all’inflazione.

Nel videomessaggio Meloni ha aggiunto che chi percepisce importi più bassi deve essere «protetto di più», ribadendo la linea del governo sulle misure successive.

Il messaggio è stato diffuso dall’Agenzia Vista; il video è firmato Alexander Jakhnagiev.