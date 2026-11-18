Mosca ha avviato una nuova azione per ottenere una partecipazione alla Biennale di Architettura di Venezia, con una missione guidata dall’ambasciatore che interessa la rassegna curata da Buttafuoco.
Secondo le informazioni disponibili, il caso si ripresenta all’interno della rassegna diretta da Buttafuoco, dove la richiesta russa è tornata al centro delle attenzioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli operativi della missione.
Per bilanciare la situazione, il ministro Giuli ha proposto di rendere permanente il padiglione ucraino alla Biennale. La proposta del ministro è stata avanzata con l’esplicito intento di controbilanciare la nuova iniziativa di Mosca.
La vicenda è emersa nella giornata del 18 novembre 2026 ed è seguita con attenzione dagli osservatori della manifestazione veneziana.